Immigrati sul bus aggrediscono l’autista. Bimba sfiorata da un pugno

di Milena De Sanctis

Su un pullman partito da Senigallia per raggiungere Sassoferrato, nelle Marche, una gang di africani ha scatenato il caos. Prima l’aggressione e le minacce all’autista del bus delle Autolinee Bucci. “Metti giù le mani, metti giù le mani”, urlava l’autista a uno degli africani che lo aveva afferrato nel tentativo di immobilizzarlo. L’episodio è avvenuto nei pressi di Serra de’ Conti, dove gli immigrati erano saliti a bordo rigorosamente senza biglietto. La gazzarra si è scatenata proprio quando l’autista ha chiesto il biglietto: non ce l’avevano ma volevano sedersi senza pagare. L’autista, subito intimidito, non si è però sottratto, continuando a chiedere il titolo di viaggio. Dunque è stato accerchiato, insultato, minacciato e trattenuto. Poi si è scatenata la rissa, durante la quale una bimba è stata sfiorata da un pugno mentre l’autista è stato colpito più volte. A sedare la rissa ci hanno pensato i carabinieri, chiamati dai testimoni a bordo del bus.

Immigrati non pagano il biglietto, il precedente

Sono sempre più frequenti le aggressioni sui bus. Proprio qualche giorno fa a Tiezzo di Azzano Decimo (Pordenone) un ragazzo del Burkina Faso ha prima picchiato il conducente dell’autobus e poi ha sferrato una coltellata a uno dei carabinieri intervenuti: ha usato un coltello da cucina ferendo al costato il brigadiere con tagli non profondi. Il giovane è stato arrestato e accusato di violenza, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.