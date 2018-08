Ilva, Di Maio prova a dissinescare lo sciopero: incontrerò i sindacati mercoledì

di Redazione

Nel giro di poche ore arriva la risposta di Luigi Di Maio alla proclamazione di una mobilitazione «generale» dei sindacati dei metalmeccanici dell’Ilva per l’11 settembre con scioperi e presidi in tutti gli stabilimenti. «Incontrerò i sindacati mercoledì 5 settembre», fa sapere il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro dopo il pressing di questa settimane. La convocazione, prevista per le 14 nella sede del ministero, dovrebbe disinnescare la miccia e riaprire il dialogo con Palazzo Chigi anche se i sindacati si affrettano a comunicare che per ora la mobilitazione è confermata.

Ilva, Di Maio convoca il tavolo con i sindacati

«Davanti alla assenza di una risposta alla richiesta al governo di convocazione delle parti, i sindacati hanno dichiarato una mobilitazione generale di tutto il gruppo Ilva per l’11 settembre con scioperi in tutti gli stabilimenti e presidio al Mise», avevano comunicato in mattinata i segretari generali di Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil e Usb in una lettera inviata al premier Conte e al ministro Di Maio. «Dal 6 agosto attendiamo notizie per la ripresa del negoziato e la valutazione di legittimità da parte del ministero della gara per l’aggiudicazione del gruppo Ilva – si legge nella nota – lunedì 27 agosto abbiamo unitariamente sollecitato il governo a convocare tutte le parti e ad oggi non abbiamo ancora avuto risposta. Ricordiamo che le risorse finanziarie sono ormai quasi esaurite e il 15 scade l’amministrazione straordinaria» Ora i riflettori si spostano sul tavolo ministeriale chiamato a districare la complicata matassa del destino della più grande acciaieria d’Europa.