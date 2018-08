Il senatore Alberto Airola (M5S) tenta il suicidio nella sua casa a Torino

di Liliana Giobbi

Ha tentato il suicidio ieri sera, nella sua abitazione, il senatore del Movimento 5 Stelle Alberto Airola. L’esponente M5S ha provato a togliersi la vita nel bagno di casa sua, a Torino. Provvidenziale l’intervento della sorella, che si trovava fuori città e ha avvertito l’ambulanza, notando che Airola non rispondeva alle sue chiamate e ai messaggi. Il senatore è stato trasportato in ospedale, dove è al momento ricoverato. Il Movimento 5 Stelle intanto si stringe attorno all’amico parlamentare. «La notizia riportata dalla stampa questa mattina che riguarda Alberto Airola ci colpisce e ci addolora profondamente. Siamo vicini ad Alberto e ai suoi familiari, cui manifestiamo il massimo sostegno possibile e tutto il nostro affetto e vicinanza», scrivono in una nota i senatori grillini. «In questo momento così delicato – proseguono i pentastellati – chiediamo agli organi di stampa e a tutti di dimostrare il dovuto rispetto evitando appostamenti in ospedale ed ogni altro atto possa disturbare la famiglia di Alberto».