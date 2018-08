Il racconto della 25enne molestata: «Ecco che cosa mi ha fatto il nigeriano»

di Adriana De Conto

Il giorno dell’orrore. La giovane di 25 anni salvatasi a Milano da un tentato di stupro grazie allo spry urticante che aveva con sé lascia sconcerto, paura, rabbia. «Non c’era nessuno», alle 5 di mattina c’era il deserto. La ragazza stava tornando a casa dopo aver lavorato tutta al notte in uno dei locali di corso Como. Era entrata nella stazione di Porta Garibaldi per prendere un treno, come sempre. Quella maledetta mattina di luglio è andata diversamente. E’ la ragazza a raccontare come sono andate le cose, leggiamo sul Giornale.

Il racconto

Sulle scale della stazione c’era un nigeriano, 31 anni , Craxi Kecious, irregolare e con diversi precedenti per violenza sessuale. «È arrivato a un centimetro dal mio volto e mi ha detto: “Ciao bella, ti voglio scopare”. Le fasi di questa odissea vissuta dalla ragazza sono concitate, mettono paura anche solo a sentirle raccontare. la giovane ha avuto una grande prontezza di spirito. Craxi Kecoius ben due volte ha cercato di molestare e abusare della giovane. La prima volta si trovavano sulle scale della stazione. «Ha messo una mano sulla ringhiera, bloccandomi il passaggio – racconta la giovane al Corriere della Sera – mi ha fermata. Non c’era nessuno. È arrivato a un centimetro dal mio volto e mi ha detto: ‘Ciao bella, ti voglio scopare’». Poi ha iniziato a metterle le mani addosso. Fortunatamente passa qualcuno e l’immigrato molla la presa. «Ho preso il mio spray al peperoncino e l’ho messo in un taschino alto della borsa, in modo da poterlo prendere con facilità se quell’uomo si fosse avvicinato di nuovo», racconta. È stato proprio questo gesto accorto ad averla salvata dallo stupro.

Il secondo tentativo

Quando quindici minuti il nigeriano l’ha rivista, l’ha subito attaccata: «Ciao bella, ecco dove eri». Gelo. A quel punto la 25enne si è alzata per scappare, ma l’uomo l’ha raggiunta e afferrata. «Mi ha trascinata e spinta contro il muro – racconta ancora al Corsera – mi toccava». Lei ha anche provato a dirgli: «Lasciami le mani, dammi prima il tuo cellulare così facciamo le cose con calma». Lui, però, non ha mollato e ha continuato a starle addosso. «Ma lì sono riuscita a prendere lo spray al peperoncino e gliel’ho spruzzato in faccia. Poi sono corsa verso gli uffici della Polfer». Un incubo che avrebe potuto finire molto male.

L’aggressore – ricordiamo- era fuggito ma tutta la scena è stata immortalata dalle telecamere della stazione di Porta Garibaldi, che hanno portato ad identificare Craxi Kecoius, anche conosciuto come “Craxi il nigeriano”, che è stato fermato poco dopo dai carabinieri. Il 31enne, ora accusato di violenza sessuale, ha nel suo “curriculim ben «sei pagine di precedenti» per droga, reati contro il patrimonio e violenza sessuale. Il nigeriano è stato fermato nella stazione successiva e, dopo essere stato denunciato, era stato rimesso in libertà. «Lo straniero, in Italia dal 2007 senza aver mai ottenuto il permesso di soggiorno, si è visto recentemente respingere la richiesta di protezione internazionale. Ha fatto ricorso contro il diniego e, quindi, era in attesa di giudizio quando ha deciso di molestare un’altra ragazza».