Il Pd arruola Saviano: «Caro Roberto, uniamoci. Siamo angosciati come te»

di Giorgio Sigona

Si autodefiniscono angosciati e preparano la reazione al grido “Uniamoci contro la destra”. Una destra che – naturalmente – è descritta come un mostro, piena di disumani. Un pericolo per l’Italia e – perché no? – anche per l’Europa. Il Pd non sa più come prendere boccate d’ossigeno e decide di arruolare Roberto Saviano. Lotta dura senza paura, opposizione senza se e senza ma, slogan che sembrano ricalcare quelli degli anni ’70. Al mosaico mancano “Bandiera rossa” e magari l’Anpi. A prendere l’iniziativa è Gianni Cuperlo,sul suo blog per l’Huffington Post. Una lettera allo scrittore che, da quando Salvini è diventato vicepremier, sembra vivere un incubo. Va costruita un’alternativa, sostiene l’esponente del Partito democratico. Il governo, a suo dire, «naviga a vista» e «sui diritti umani sta scrivendo una delle pagine più bue della storia d’Italia». A detta di Cuperlo, non bisogna sedersi sulla riva e aspettare: «Questa volta si rischia molto e la prima sfida è il voto alle europee tra meno di un anno, un terreno decisivo dove la sinistra deve dar prova di reggere l’urto della nuova destra».Ed ecco l’appello finale: «Vorrei dire a Saviano e ai tanti che assieme a lui sono angosciati dall’Italia che emerge giorno dopo giorno, prepariamola assieme la risposta dell’autunno».