Il Panzerotto – Milano

di Redazione

Il Panzerotto

Via Spontini, 4 – 20124 Milano

Tel. 02/29527785

Sito Internet: www.ilpanzerotto.org

Tipologia: rosticceria pugliese

Prezzi: panzerotti normali 2,50/3,50€, formato maxi 5/6€

Giorno di chiusura: Lunedì

OFFERTA

Nomen omen per questo locale che ha come protagonista il panzerotto, ovviamente. Il menù propone diverse varianti, ma c’è anche la possibilità di personalizzare la propria scelta visto che tutti i panzerotti sono fatti al momento e in modo artigianale; non a caso, infatti, risultano essere l’uno diverso dall’altro. Le materie prime utilizzate sono di buona qualità e anche la frittura risulta croccante, asciutta e digeribile. Per la nostra pausa abbiamo assaggiato un panzerotto classico (con mozzarella e pomodoro) e uno con mozzarella, pomodoro, ricotta forte e salamino piccante: entrambi gustosi, erano poco unti e con il ripieno ben equilibrato e in giusta quantità. Plauso per i prezzi particolarmente contenuti in relazione al prodotto offerto e ai prezzi medi della zona.

AMBIENTE

Il locale è molto piccolo, ben arredato e senza fronzoli e che bada alla sostanza: sul lato sinistro c’è la cassa e il bancone con i panzerotti ed alcuni prodotti gastronomici pugliesi, sulla destra, invece, un piccolo bancone a muro con 6/7 sgabelli e di fronte la cucina a vista.

SERVIZIO



I camerieri sono molto simpatici e gentili. I tempi non sono proprio veloci (il panzerotto viene realizzato al momento per cui bisogna attendere il tempo necessario), quindi in momenti di sovraffollamento si possono creare delle file.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –