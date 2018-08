Il lido sul Tevere? Spunta un “patto” tra la Raggi e i rom: «Zorro ci protegge…»

di Lucio Meo

“Zorro” veglierebbe sul lido sul Tevere, i nomadi della zona avrebbero dato il via libera alla spiaggia, i rom avrebbero benedetto l’iniziativa del sindaco Virginia Raggi e si sarebbero impegnati a non disturbare i bagnanti. L’incredibile retroscena è svelato dal Messaggero, secondo cui la spiaggia sul fiume – modello Senna a Parigi – nascerebbe da un patto scellerato con la comunità di nomadi della zona, altrimenti non sarebbe stato possibile portare avanti il discutibile progetto.

«Non servirebbero neanche gli agenti della polizia locale (indispettiti dal nuovo compito che gli è piovuto addosso) a proteggere il piccolo stabilimento “Tiberis” proprio sotto al ponte Marconi. Ci pensano i rom, gli stessi nomadi che, ai tempi della bonifica dell’area, furono allontanati dalle capanne di fortuna innalzate tra i canneti», scrive il quotidiano romano, che fa parlare una delle responsabili del progetto, Simonetta De Ambris: «Ci siamo raccomandati a Zorro. Si tratta del “capo” di un gruppo di rom che da anni vivono accampati a pochi passi dallo stabilimento, in vicolo Nicola Savini, e che si è messo a disposizione del Comune di Roma per proteggere” la spiaggia». «Un rom, diciamo particolare, che si è presentato quando stavamo facendo i lavori – racconta la De Ambris – ce ne hanno parlato come fosse il capo del campeggio», (ovvero dell’insediamento abusivo che sorgeva proprio dove oggi ci sono venti ombrelloni e quaranta lettini prendisole) e che affittava illegalmente le capanne. È venuto a vedere cosa facevamo nella sua area» continua al Messaggero la dirigente. Quindi la spiaggia la controllano i rom? «E certo» risponde lei. Magra consolazione: non ha chiesto soldi…

«Apprendiamo dagli organi di stampa, come appartenenti alle istituzioni avrebbero stretto un accordo con un esponente della Comunità Rom noto alle cronache con il soprannome di “Zorro”, per garantire la sicurezza sulla spiaggia sul Tevere nota come ” Tiber Beach”, di recente inaugurazione. Nel rammentare come la

Polizia Locale di Roma Capitale, sia stata in passato impegnata nel ripristinare la legalità in complesse operazioni, non possiamo non considerare gravissimo, delegare a soggetti non pubblici attività di vigilanza e sicurezza, specialmente ove non si tenga conto dei requisiti, giuridici e morali delle persone coinvolte», attacca Marco Milani, Coordinatore Romano della UGL Polizia Locale. «Nel ribadire che ove confermato, saremmo in presenza di un episodio gravissimo che rappresenterebbe uno schiaffo al lavoro dei caschi bianchi romani, l’ Organizzazione Sindacale scrivente, non puó che auspicare un immediata smentita da parte di Roma Capitale», conclude Milani.