Igea Marina, immigrato afferra una donna e tenta di violentarla. Lei resiste

di Giorgio Sigona

Un’altra tentata violenza sessuale, l’ennesima aggressione da parte di un immigrato. È accaduto a Igea Marina, in provincia di Rimini. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, la vittima è stata trascinata dietro un cespuglio. L’uomo – che la ragazza ha individuato in un africano – ha provato a stordirla con un pugno in piena faccia e poi ha cercato di violentarla. Ma lei ha resistito, si è messa a urlare con tutta la sua forza al punto di spaventare l’aggressore. Alcuni passanti hanno sentito e sono corsi in aiuto. Visto che le cose si stavano mettendo male, l’immigrato è scappato. È ancora in fuga ed è ora ricercato per violenza sessuale e lesioni. La donna, una nigeriana di 26 anni che ha presentato richiesta d’asilo, ha vissuto momenti da incubo. Stava rientrando a casa a Igea Marina, nella strada parallela al lungomare. Era quasi mezzanotte, quando l’africano ha iniziato a inseguirla sulla bicicletta. Allora ha capito che qualcosa non andava per il verso giusto e ha deciso di scappare, mettendosi a correre quanto più possibile, Niente da fare, l’immigrato è riuscito a raggiungerla e a trascinarla dietro un cespuglio. Poi le urla, l’arrivo dei passanti e la chiamata alle forze dell’ordine.