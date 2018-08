I fedelissimi di Fico: «Siamo contrari alla linea Salvini. Ora Conte batta un colpo»

di Giovanna Taormina

Il malumore c’è da tempo. I fedelissimi di Roberto Fico sgomitano, sono la parte sinistra del Movimento, non digeriscono l’azione di Di Maio che considerano appiattita su quella del ministro dell’Interno. Il primo a uscire allo scoperto è il deputato Giuseppe Brescia: «Se fosse stato per me, avrei fatto scendere subito i migranti», ha infatti detto il pentastellato presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Lo stesso che si era schierato apertamente con Roberto Fico quando aveva criticato la linea dura di Matteo Salvini sul caso della nave Diciotti. In un’intervista al Giornale, Brescia mostra il suo dissenso per le scelte fatte dal ministro dell’Interno e tira in ballo il premier: «Credo che la gestione dell’immigrazione non sia solo compito del ministero dell’Interno ma debba essere sempre Conte a trovare la sintesi tra le posizioni dei vari ministri. Il governo ha gestito l’emergenza in maniera coraggiosa ma, allo stesso tempo, efficace». Il grillino poi attacca l’Ue: «L’Europa segue da sempre una linea che, al di là delle chiacchiere, lascia da solo il nostro Paese. C’è una mancanza di solidarietà e di condivisione delle responsabilità dell’Unione europea e noi dobbiamo agire di conseguenza». Per quanto riguarda poi l’indagine che vede Salvini indagato per sequestro di persona si limita a un «non posso giudicare. La magistratura ha preso questa decisione e noi la rispettiamo».

Il grillino Brescia: «Trovare una sintesi tra le varie anime del movimento»

La Lega vuole dettare l’agenda? «Ci sono temi che sono più di competenza del M5S e temi su cui la Lega fa sentire di più il suo operato ma credo che sia normale. Ognuno rivendica i propri risultati. È chiaro che se a capo del ministero dell’Interno c’è Salvini, sulla sicurezza si esprima di più la Lega; mentre di lavoro e sviluppo economico parleremo più noi. E poi sapevamo che sull’immigrazione la Lega è stata sempre stata molto dura, non ci aspettavamo nulla di diverso». Il grillino Brescia poi cerca di smussare le frizioni che ci sono all’interno dei cinquestelle: «Piano piano, più il passa il tempo e più troveremo la sintesi tra le varie sensibilità del M5s e tra il Movimento e la Lega, non solo sull’immigrazione. Sono tanti i temi su cui ci confronteremo e su cui non partiremo dallo stesso punto di vista. Ogni volta bisognerà fare uno sforzo sempre nell’interesse degli italiani. Punti di vista diversi ci saranno sempre, anche tra gli stessi ministri. Deve essere il premier Conte a fare sintesi».