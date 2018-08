Nubifragio a Roma FdI: “La Raggi è in vacanza e la città è in ginocchio” (video)

di Penelope Corrado

«Il nubifragio estivo che oggi si è abbattuto sulla Capitale, in particolare nelle zone di Roma nord, trova ancora una volta impreparata l’Amministrazione 5 Stelle, proprio i grillini che in passato hanno sempre attaccato gli altri sindaci. I romani restati in città sono rimasti intrappolati nel traffico, tra allagamenti stradali, con Muro Torto in tilt, metro bloccate e alberature crollate, arbusti caduti dietro piazzale Flaminio, tra passeggiata di Ripetta e via della Penna, e un platano che ha ceduto sul Lungotevere Michelangelo«. È quanto dichiara in una nota Fabrizio Ghera, capogruppo di Fdi alla Regione Lazio. «Il territorio capitolino continua a franare causa le manutenzioni assenti di questi ultimi tre anni e mezzo, di cui il colpo finale è stato inflitto dall’inadeguatezza dei grillini. La Giunta Raggi non è in grado di mettere in sicurezza strade, alberi e pulire tombini e caditoie, come dimostrato in questa consiliatura, come può essere in grado di occuparsi della stabilità delle infrastrutture della Capitale come ponti e viadotti», conclude.

Nubifragio a Roma: è un bollettino di guerra

A causa della nuova bomba d’acqua che si è abbattuta anche oggi sulla Capitale il traffico è andato in tilt: alberi caduti, strade chiuse, autobus deviati, una fermata della metropolitana allagate e treni fermi. Chiusa e poi riaperta la stazione metro Flaminio a causa di un allagamento. Il servizio ferroviario della linea Roma-Viterbo è stato sospeso e poi riattivato a causa dei danni provocati dal maltempo. Sospesa momentaneamente anche la linea tram numero 2. Linee bus deviate a causa di un grosso platano che si è schiantato a terra intorno alle 15.40 a passeggiata di Ripetta. Il traffico è stato deviato. Chiusa anche via Attilio Regolo e a via dei Gracchi, altezza via Marcantonio Colonna a causa della presenza di alberi nella carreggiata. Difficoltà di circolazione a viale Manzoni, altezza via Merulana lberi a causa di alberi sulla carreggiata. Chiuso al traffico anche il sottopasso lungotevere Michelangelo sempre a causa presenza di alberi sulla carreggiata.