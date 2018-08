Guardiola choc: “Il Manchester City non ha più soldi da spendere!”

di Redazione

Il City non ha più soldi. E non è una boutade. A dichiararlo è Pep Guardiola, il suo allenatore. L’altra squadra di Manchester perciò, pur essendo di proprietà dello sceicco Manṣūr bin Zāyed Āl Nahyān uno degli uomini più ricchi degli Emirati Arabi, sarebbe pressapoco in bolletta. E per questo il suo mercato sarebbe stato sottotono. Parola di Guardiola a ventiquattr’ore dalla prima partita di campionato. In effetti solo un grande colpo estivo è stato portato a segno dal Manchester City dell’allenatore catalano, che si è assicurato Riyad Mahrez dal Leicester City per 60 milioni di euro. Per i campioni d’Inghilterra sicuramente un calciomercato in tono minore, e il tecnico, intervenuto in conferenza stampa prima del debutto in campionato con l’Arsenal, ha voluto spiegarne il motivo. “La verità – ha detto – è che non abbiamo più soldi da spendere. In questa stagione non potremo spendere altri soldi, forse nella prossima saremo più attivi, ma abbiamo speso tanto lo scorso anno per giovani calciatori, investendo per il futuro”. “La scorsa stagione avevo detto che non avremmo potuto sempre spendere così, – ha aggiunto – avevamo 7-8 giocatori over 30 e dovevamo ringiovanire la rosa”. Nonostante ci sia stato un solo innesto di livello, Guardiola è però soddisfatto della squadra che ha a disposizione: “Nelle ultime due stagioni i ragazzi mi hanno dimostrato che posso fidarmi di loro, – ha concluso – quindi crediamo di avere una buona squadra”. Il Manchester City dopo aver vinto lo scorso anno la Premier League con largo anticipo, proverà a ripetersi in questa stagione e ad arrivare in fondo in Champions League.