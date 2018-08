Grezzo – Roma

di Redazione

Grezzo

Via Urbana, 130 – 00184 Roma

Tel. 06/483443

Sito Internet: www.grezzoitalia.it

Tipologia: cioccolateria / gelateria

Prezzo: coppette 3/6€, gelato 32€/kg

Giorno di chiusura: Lunedì

OFFERTA

Questo locale, che ha recentemente aperto una sede anche a Torino, è frutto dell’ambizioso progetto di applicare alla pasticceria i principi della cucina crudista, ossia di creare dolci senza l’ausilio sia della cottura sia di ingredienti di derivazione animale, come il latte, le uova e il burro. Nel caso dei gelati, che è quello che valutiamo in questa sede, la base che compone ogni gusto è realizzata con latte vegetale (ad esempio latte di mandorla) preparato a crudo e non pastorizzato, a cui si aggiungono anacardi e cocco per creare cremosità e zucchero di cocco come dolcificante. Ciò considerato, non è sorprendente che i sapori dei gusti prodotti non siano gli stessi di quelli dei gelati realizzati con i consueti metodi tradizionali. E pur riconoscendo che vi è stato un passo avanti rispetto all’esordio, qualche perplessità indubbiamente rimane, in particolare all’assaggio continuano a percepirsi ancora un po’ troppo i sapori e odori degli ingredienti utilizzati come base, dando peraltro a vari gusti un sapore un po’ troppo omogeneo. I gusti disponibili sono inoltre pochissimi, tanto che li abbiamo provati quasi tutti: cioccolato un po’ troppo granuloso, migliore la frutta secca (nocciola, mandorla e pistacchio), interessante il bonet (il tipico budino delle langhe). Meno incisivi fragola e mango, in cui non è facile percepire in modo incisivo il sapore della frutta fresca.

AMBIENTE

I toni del cioccolato dominano uno spazio elegantemente arredato. Il bel bancone in fondo contiene i dolci e i cioccolatini, mentre nei classici pozzetti in metallo c’è il gelato. Qualche pouf permette di accomodarsi e degustare con calma.

SERVIZIO

Cortese e disponibile a spiegare con dovizia di particolari la specificità dei prodotti in vendita.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –