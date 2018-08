“Governo gialloverde in Sicilia?” Botta e risposta Buttafuoco-Cancelleri (video)

di Tano Canino

“Caro Giancarlo, tu sai che il presidente Nello Musumeci si è recato a Pontida ed ha parlato in quell’assise di popolo. Ma, io mi chiedo: a questo punto, una alleanza giallo verde anche in Sicilia non si può fare?“. La garbata, amicale provocazione di Pietrangelo Buttafuoco a Giancarlo Cancelleri, capogruppo dei M5S all’Assemblea regionale siciliana ottiene una risposta non scontata. “Sai che sono in molti che mi chiedono questa cosa…di fare questa cosa?” Risponde con un sorriso interessato il pentastellato. Aggiungendo subito dopo che “la attuale maggioranza che regge l’isola è totalmente ferma, bloccata…e lo dico con grande rispetto, il presidente Musumeci rischia di diventare peggio di Crocetta se continua con quest’azione così blanda…“. Buttafuoco a questo punto incalza l’interlocutore con tutta una serie di esempi rafforzativi della sua tesi, esempi di personalità che potrebbero partecipare, favorire, concorrere a quest’esperimento regionale. Perchè oltre al presidente Musumeci, c’è il neo sindaco di Catania Salvo Pogliese, e il sindaco di Mazzara del Vallo Nicola Cristaldi: “personalità -spiega sornione lo scrittore- non assimilabili a chi prende ordini da dudù, u canuzzu…“. Cancelleri conviene, ma spiega e si sofferma sulle tante criticità siciliane. A cominciare dall’allarme lavoro e dalla fuga dei giovani. Denuncia condivisa e rilanciata dallo scrittore di Agira. Tutto in un’atmosfera amicale, conviviale. E col sottofondo portafortuna di un piatto che va in frantumi. Un dialogo sul futuro della Sicilia. Che è cosa assai seria e non procastinabile. Soprattutto per i tanti siciliani che sperano ancora in un cambiamento reale.