Gondoliere umilia turisti francesi che si fanno il bagno a piazza San Marco (video)

di Federica Argento

Una bella lezione di civiltà e di orgoglio italiano che sta facendo il giro del web. Ad impartirla un gondoliere veneziano che, mentre stava per attraccare con la sua imbarcazione nei pressi del Canal Grande vicino alla celebre piazza San Marco, si accorge di un turista che stava bellamente facendo le sue abluzioni come se fosse la vasca del bagno di casa sua. Non si sa se per ignoranza (pensava di essere alle terme?) o per noncuranza dell’importanza del luogo. «Buongiorno, lo sa che è in piazza San Marco, a Venezia?», lo apostrofa il gondoliere, attonito ma un tantino irritato per la mancanza di rispetto per luoghi a lui cari, come dovrebbero stare a cuore a tutti gli itaiani in ogni città. Inizia così il suo discorso “poliglotta”. Chiede la nazionalità al turista- bagnante, apprende che è francese. «Fa caldo per tutti», dice in un francese neanche tanto male, sottolinenando come quella condotta non sia affatto appropriata, visto che il caldo vale per tutti. «Piazza San Marco, la piazza famosa nel mondo, il cuore di Venezia, lo sa dove siamo?», insiste. I due bagnanti, visibilmente imbarazzati, sembrano capire di aver sbagliato ed escono subito dall’acqua. Chissà, a parti invertite, cosa avrebbe detto o fatto un francese di fronte a turisti italiani sfrontati? Conoscendo il loro sciovinismo. Il gondoliere invece preferisce il “fair play” e li saluta con un «Vive la France», Da applausi.