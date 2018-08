“Parenzo rideva dei morti di Genova”. La replica: “Sciacallo chi lo dice” (video)

di Penelope Corrado

Da alcune ore circola in Rete un video che mostra David Parenzo sorridente alla fine di un servizio sulla tragedia di Genova. La sequenza è stata raccolta nel corso della trasmissione In Onda de La7. Si vede il giornalista che sta ridendo e che prontamente si ricompone quando è il momento di tornare in diretta. Può accadere che, in studio, mentre va in onda un servizio, ci si distragga e si parli d’altro. Può capitare anche ai professionisti più esperti. Quando però si affrontano puntate particolarmente delicate, che toccano temi tragici e di grande impatto emotivo per l’opinione pubblica, calare la soglia d’attenzione è rischioso. Così Parenzo, che in studio evidentemente parlava di argomenti faceti e avulsi dalla cronaca di Genova, è scivolato sulla classica buccia di banana.

La risposta di David Parenzo

Inevitabilmente, alcuni “haters” hanno cavalcato la sequenza con una serie di invettive contro il giornalista de La7. Un video su youtube titola incredibilmente “Parenzo ride dei morti di Genova”. «Gira una fastidiosa fake – ha risposto Parenzo tramite Twitter – in cui sembra che io rida sul disastro di Genova durante la diretta. Come spesso accade, durante i servizi si parla con chi sta dietro le quinte ed è quello che è avvenuto. Non rido sulle tragedie, sciacallo chi lo insinua!».