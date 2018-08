Genova, trovata auto schiacciata dal cemento. Tre morti, c’è la piccola Kristal

di Roberto Mariotti

I Vigili del fuoco hanno trovato sotto le macerie l’auto su cui viaggiava la famiglia Cecala. Era un Hyundai. C’erano papà Cristian, la mamma Dawna e la piccola Kristal di 9 anni. Figuravano nell’elenco dei dispersi. Il veicolo è stato recuperato tra i resti del ponte, completamente schiacciato sotto un grosso blocco di cemento che faceva parte del pilone della struttura crollato nei pressi dell’argine sinistro del Polcevera. Il bilancio delle vittime, non ufficiale in quanto i corpi devono ancora essere identificati, sale dunque a 41.

Oggi è il giorno dei funerali di Stato per diciannove – e non più diciotto – delle 38 vittime del crollo. Ieri a tarda sera, infatti, il feretro della 19esima vittima è stato trasferito nel padiglione B della Fiera, dove alle 11,30 verranno celebrate le esequie alla presenza delle più alte cariche dello Stato. Si tratta di Axelle Nèmati Alizèe Plaze, 20enne francese che ha perso la vita mentre viaggiava da Montpellier verso Genova insieme ad altri tre giovanissimi. Proclamata una giornata di lutto nazionale. Sono in tutto 19 le famiglie che invece hanno scelto le esequie in forma privata, rifiutando le celebrazioni solenni. Foto saranno posizionate al posto delle bare in ricordo dei 4 giovani di Torre del Greco scomparsi nella tragedia e i cui funerali sono stati celebrati ieri pomeriggio.