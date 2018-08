Genova, Salvini: «Atlantia faccia di bronzo, parla di soldi davanti ai morti»

di Fulvio Carro

Matteo Salvini va all’attacco di Atlantia e in un post pubblicato su Facebook punta il dito contro la holding che controlla Autostrade per l’Italia: «Atlantia (Autostrade) riesce ancora, con faccia di bronzo incredibile e con morti ancora da riconoscere, a parlare di soldi e di affari – scrive il ministro dell’Interno – chiedendo altri milioni agli italiani in caso di revoca della concessione da parte del Governo dopo la strage di Genova. Dall’alto dei loro portafogli pieni (e dei loro cuori vuoti) chiedessero scusa e ci dessero i nomi dei colpevoli del disastro, che devono pagare. Il resto non ci interessa».

Questa mattina, dopo non essere riuscita a fare prezzo per quasi un’ora, il titolo di Atlantia è andato a picco in Borsa. In una nota, la società ha sottolineato che le modalità dell’annuncio della revoca delle concessioni fatta ieri dal governo «possono determinare riflessi per gli azionisti e gli obbligazionisti della società”. La holding ha inoltre evidenziato che “anche nell’ipotesi di revoca o decadenza della concessione, secondo le norme e procedure nella stessa disciplinate, spetta comunque alla concessionaria il riconoscimento del valore residuo della concessione, dedotte le eventuali penali se ed in quanto applicabili».