Genova, Meloni: «Più coraggio, la rete autostradale va nazionalizzata» (video)

di Massimo Baiocchi

«Va nazionalizzata tutta rete autostradale». L’ha dichiarato la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni in un video. «Il governo annuncia di voler revocare la concessione ad Autostrade per l’Italia spa. Alla ripresa dei lavori parlamentari Fratelli d’Italia presenterà una mozione per chiedere al governo maggiore coraggio: chiediamo la nazionalizzazione della gestione della rete autostradale e la revoca di tutte le concessioni, perché è intollerabile che ci siano dei privati che si stiano arricchendo a dismisura su autostrade costruite con soldi pubblici senza reinvestire quanto dovrebbero nell’ammodernamento della rete autostradale. La gestione nazionale è quello che accade in quasi tutta la civilissima Europa ed è quello che accade in Germania».