Genova, due rom nelle case degli sfollati. L’ira di un agente (video)

di Sara Gentile

«Qua non ci abitate e non ci dovete venire». Il poliziotto ha il tono deciso e sta urlando contro due rom appena catturate a Genova nel quartiere degli sfollati che hanno dovuto lasciare la loro casa a causa del crollo del ponte Morandi. Come riporta il Giornale, nei giorni scorsi era trapelata la notizia di tre nomadi fermate in via Fillak, vicino al viadotto crollato. Erano arrivate a Genova direttamente da Torino e, secondo le accuse, avrebbero cercato di introdursi nelle case disabitate per svaligiarle. Le ladre appena fermate sono state trovate in possesso di arnesi da scasso in una zona evacuata. Due di loro sono state rinchiuse nel carcere di Pontedecimo dopo il processo per direttissima. La terza, la più giovane, se l’è invece cavata con un divieto di dimora a Genova e con l’obbligo di firma a Torino. Ora, si legge ancora sul Giornale, emerge un video (pubblicato da Local Team) che mostra tutta l’ ira dei poliziotti contro gli sciacalli. Secondo Local Team le due nomadi in questione si aggiravano vicino alla zona rossa e guardavano dentro le auto. Entrambe arriverebbero dal campo rom di Bolzaneto. «Qua non ci abitate e non ci dovete venire – dice il poliziotto – Perché oggi ti ha preso la polizia, domani ti linciano».