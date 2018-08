Genova, crolla il ponte Morandi sulla A10: decine di morti (video)

di Renato Fratello

Disastro a Genova. Intorno alle 11,50 il ponte Morandi, su cui scorre il tratto terminale dell’A10, è parzialmente crollato (GUARDA VIDEO ). Decine di morti. Il ponte Morandi si trova tra i quartieri di Sampierdarena e Cornigliano, a ovest del centro, attraversa il fiume Polcevera. Ancora non si conoscono dettagli, ma si ipotizza un cedimento strutturale: l’infrastruttura è sicuramente piombata in parte sulla sottostante via Fillak a Rivarolo. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri, 118, mezzi di soccorso.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa. «La dimensione è epocale – ha detto Francesco Bermano, direttore del 118 di Genova – decine di morti tra chi è precipitato dal viadotto chi è rimasto incastrato sotto le macerie. I vigili del fuoco insieme ai sanitari stanno tirando fuori i pazienti, qualcuno è già arrivato negli ospedali di Genova. Abbiamo l’appoggio pieno di Lombardia e Piemonte, tutti gli ospedali sono a disposizione. Siamo lavorando ma in questo momento non abbiamo ancora la dimensione piena del problema».

Secondo alcune testimonianze, alcuni automobilisti che procedevano in direzione del centro del capoluogo ligure pochi istanti dopo il crollo hanno bloccato le auto e sono riusciti a rifugiarsi a piedi all’interno della galleria che precede il viadotto, con scene di panico e decine di persone in corsa in direzione opposta al punto del cedimento. I soccorritori stanno passando tra gli automobilisti bloccati nel tratto d’autostrada chiedendo se manchi qualcuno dalle auto ferme in coda. Il ponte Morandi fu costruito negli anni Sessanta, è lungo oltre un chilometro, e alto 90 metri. Il video è stato diffuso dal parlamentare di M5S Sergio Battelli.