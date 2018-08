Gelateria Corona – Roma

di Redazione

Gelateria Corona

Largo Arenula, 27 – 00186 Roma

Tel. 06/68808054

Sito Internet: no

Tipologia: gelateria

Prezzo: coni e coppette 2/6€, gelato 22€/kg

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

Location centrale ma caotica e aspetto “turistico” del locale non fanno davvero immaginare che in questa gelateria è possibile gustare un buon prodotto artigianale, magari non più al top sulla piazza romana come alcuni anni fa, ma comunque più che valido. Anche se i gusti di volta in volta disponibili non sono moltissimi, vi è una significativa rotazione dell’assortimento nel corso dell’anno. I gusti sono in buona parte di stampo classico, ma non mancano proposte più innovative, con accostamenti originali e l’utilizzo di materie prime inconsuete: frutta esotica, dolci delle festività, liquori, utilizzo di spezie. Il gelato è caratterizzato da una cifra stilistica ben riconoscibile, non sempre tuttavia esente da difetti, come la presenza di alcuni gusti poco equilibrati o affetti da imprecisioni tecniche (ad esempio la fastidiosa presenza di cristalli di ghiaccio in alcuni gusti di frutta). Tra i gusti assaggiati, cioccolato in vari versioni (tra cui quella con prugne e rum), crema, mandorla, cachi, limone e basilico, mandarino al pepe rosa. Disponibili anche semifreddi e buone granite.

AMBIENTE

Il locale è molto piccolo e abbastanza kitch, con colori accesi, arredi dimessi, un frigo bar contenente bevande industriali e un altro frigo ripieno di semifreddi colorati e tristi macedonie.

SERVIZIO

Cortese, competente e alla mano.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –