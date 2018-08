Gasparri: «Per le infrastrutture serve agire, non il caos grillino»

di Sara Gentile

«Nazionalizziamo le autostrade. Anzi no, privatizziamole. Anzi, diamole a Cassa Depositi e Prestiti. No, le rilevi l’Anas. Non fondiamo più l’Anas con le Ferrovie. Fondiamola con l’Alitalia. Ma a chi vendiamo l’Alitalia? Alle Autostrade? No, diamo le Autostrade all’Anas che compra l’Alitalia. O no? Sembra uno scherzo e invece è la caotica realtà in cui i grillini stanno facendo precipitare l’Italia. Di fronte alla tragedia di Genova serve una politica seria per le infrastrutture italiane». Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. «Un piano di verifica immediato a livello nazionale – avverte – l’accelerazione della realizzazione di tutte le opere necessarie, dalla Tav alla Gronda, a tutte le altre che nel Paese possono essere finanziate con risorse italiane ed europee già esistenti. Basta con il caos. Il problema di Toninelli non è che sia andato in vacanza, ma che presto tornerà per alimentare ulteriore confusione».

Gasparri: «Il governo terrorizza gli investitori»

E poi rimarca: «Il governo sta terrorizzando gli investitori, condizionando in modo poco trasparente gli andamenti di Borsa e favorendo quindi pericolose speculazioni. Noi chiediamo non solo una commissione d’inchiesta ma un piano di interventi concreto che consenta di utilizzare tutte le risorse disponibili. E Forza Italia chiede anche un sostegno per la regione Liguria e la città di Genova, fatto di fatti e non di recite e di applausi pilotati. Toti e Bucci stanno gestendo con grande serietà la crisi che si è abbattuta sul loro territorio. Bisogna dimostrare la loro stessa serietà e la stessa concretezza. Basta con le recite e la confusione grillina».