Gasparri: «Manovra lacrime e sangue. I Cinquestelle sono i nuovi Attila»

di Fabio Marinangeli

«Altro che Flat tax, riforma delle pensioni e reddito di cittadinanza. La manovra del governo a trazione grillina si prospetta lacrime e sangue. C’è il serio rischio che per molti generi aumenti l’Iva. Spariscono per tutti gli italiani detrazioni fiscali. C’è insomma in vista una stangata. Del resto, mettendo gente come Toninelli e Fraccaro al governo, totalmente incompetenti, cosa volevate che succedesse?». Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. «Hanno rapinato i comuni togliendogli diversi miliardi per le periferie, delle quali i grillini tanto parlavano, hanno varato un decreto che cancellerà decine di migliaia di posti di lavoro. Una gestione economica da tregenda. Gli italiani pagheranno di più e il famoso contratto di governo è diventato carta straccia. Chiudono l’Ilva, bloccano Tav e Tap, sono gli Attila del nostro tempo. Li contrasteremo in parlamento e nel Paese perché questo governo deve finire al più presto. È una minaccia e un pericolo per l’Italia e svuoterà le tasche degli italiani», conclude.