Gasparri: «Le Regionali sono vicine, il centrodestra resti unito per vincere»

di Roberto Mariotti

«Vogliamo un centrodestra coeso, unito e coerente. Non siamo noi che abbiamo dato luogo a diverse alleanze di governo. Forza Italia sostiene con tenacia e coerenza il programma con il quale ci siamo presentati alleati ad altri partiti alle elezioni. A cominciare dal taglio delle tasse, che ancora non si vede e ad altri impegni che l’attuale governo non sta assolutamente rispettando». Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (Forza Italia). «Vogliamo confermare anche sul territorio – aggiunge – in vista delle elezioni regionali e amministrative che coinvolgeranno molte realtà italiane, l’alleanza di centrodestra. E attediamo un confronto complessivo, serio e costruttivo a tale riguardo, che veda impegnati Forza Italia, la Lega, Fratelli d’Italia e tante realtà civiche che hanno già contribuito ad importanti vittorie in questi mesi. Riteniamo – prosegue Maurizio Gasparri – che debbano essere rispettate le leggi, che nel caso della Rai impongono un confronto preventivo e un quorum qualificato per l’elezione del presidente. Non prendiamo nemmeno in considerazione indiscrezioni giornalistiche di stampo mafioso-ricattatorio che riteniamo siano soltanto frutto della fantasia di qualche scribacchino».

«Vogliamo quindi chiarezza e lealtà – aggiunge – da parte di tutti, perché noi restiamo alternativi alla sinistra e al Pd che vogliamo battere sui territori come abbiamo fatto nel Molise, nel Friuli-Venezia Giulia, a Siena, a Catania, a Viterbo a Sarzana e in tantissimi altri luoghi qualche settimana fa. E per quanto riguarda la politica economica, riteniamo che il decreto, che adesso approda al Senato, sia devastante per l’economia, per le imprese e per l’occupazione. Sono misure dirigiste e di sinistra che contrasteremo nel Parlamento e nel Paese. Perché – conclude Gasparri – noi restiamo coerenti con il nostro programma e siamo aperti al confronto con chi continuiamo a ritenere un nostro interlocutore e alleato».