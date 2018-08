Gasparri: «La Guardia costiera deve operare solo nelle nostre acque»

di Liliana Giobbi

«Il problema della nave Diciotti nasce a monte. Chi ha mandato la Guardia costiera italiana a caricare clandestini in acque maltesi? Perché è ripresa l’operatività di navi italiane in zone che non competono al nostro Paese? Non c’è soltanto il problema di impedire questo ed altri sbarchi, bisogna dislocare diversamente i mezzi della Guardia costiera italiana. Che devono operare nelle acque territoriali del nostro Paese, nelle acque sottoposte al nostro controllo, a tutela soprattutto dei nostri confini». Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. «Farle stazionare nel Mediterraneo – aggiunge – vuol dire alimentare interventi e politiche sbagliate. Non solo ci vuole fermezza a Catania, serve una decisione immediata con direttive chiare alla Guardia costiera. Per questo insisto nel chiedere al più presto una audizione in commissione Difesa del Senato del ministro Toninelli, che impartisce direttive sbagliate e del comandante della Guardia costiera che deve rispondere del suo operato».