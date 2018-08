Gasparri: “Governo inerte, serve un centrodestra unito e dalle idee chiare”

di Redazione

«Ormai il governo genera confusione in tutti i campi. Infrastrutture pioggia di no dei seguaci di Grillo su Tav, Tap, Gronda e qualsiasi altra opera indispensabile». Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia. «Per Autostrade – prosegue Gasparri – lotta tra ministri su nazionalizzazione si o no, intervento Cdp auspicato da alcuni ministri ma deprecato da altri. Intanto a Genova gli unici con le idee chiare sono Toti e Bucci mentre il governo preferisce allestire patiboli invece di varare soluzioni. Nel Molise si tarda ad agire nonostante l’emergenza e intanto altre popolazioni dell’Italia centrale colpite dal sisma di due anni fa restano abbandonate tra le macerie dai governi a guida Pd e grillina». «Ministri economici continuano a annunciare l’uscita dall’euro, allontanando investitori e inseguendo pericolosi capitali russi o, peggio ancora, cinesi. Sull’immigrazione Conte si vantava di inesistenti successi europei, seguiti dal rifiuto di ricevere clandestini. Fico, gerarca grillino di prima grandezza, ordina sbarchi e altri grillini tacciono, con spaccature palesi anche nel pianeta Rousseau. Non se la caveranno alimentando campagne all’insegna del rancore. Serve un centrodestra unito e dalle idee chiare per evitare disastri che possono mettere in ginocchio l’Italia. Un paese serio non può stare in mano a gente come Toninelli e Fraccaro. Stop al cinepanettone estivo», conclude il senatore azzurro.