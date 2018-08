Gasparri: Bonisoli è un ignorante. Vada alla National Gallery per imparare

di Redazione

«Non conosco il ministro Bonisoli, ma ho ascoltato, sconcertato, le sue dichiarazioni in Tv nelle quali affermava che gli stranieri, venendo in Italia, non capirebbero la gratuità dei musei. Abbiamo un ministro che non conosce la realtà. Se fosse stato almeno una volta a Londra nella vita, avrebbe visto che la National Gallery, uno dei più importanti musei del mondo, è ad accesso gratuito». Maurizio Gasparri commenta provocatoriamente l’iniziativa del ministro per i Beni culturali sull’abolizione dell’obbligo delle domeniche gratuite per i musei, voluto dal suo predecessore Dario Franceschini.

Gasparri: Bonisoli non sa quello che dice

Un’uscita che ha scatenato un putiferio di polemiche. «Pertanto – sottolinea il senatore di Forza Italia – gli stranieri non si meraviglierebbero affatto di una possibilità di fruizione gratuita del nostro patrimonio artistico e culturale. Questa affermazione da sola giustificherebbe le sue dimissioni. L’ignoranza è un diritto ma quando se ne abusa e si è ministro della Cultura, bisognerebbe andarsene a casa travolti dalla vergogna». Nel chiarire la sua posizione Bonisoli, travolto dalle critiche, infatti ha detto: «Penso ad esempio a Pompei: chi ci va a novembre? Magari la prima o tutte le domeniche di quel mese si può aprire gratis perché non c’è tanta gente. Il problema è quando si viene costretti dal ministero ad aprire la prima domenica di agosto, con migliaia di turisti stranieri che arrivano e pensano che gli italiani sono pazzi perché li fanno entrare gratis».