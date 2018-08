Gasparri attacca: «Spread, debito e lavoro: al governo i nuovi Attila, flagelli d’Italia»

di Redazione

«La crescita dello spread, le difficoltà oramai evidenti per le finanze e per il debito pubblico, confermano il fallimento della politica economica del governo Conte. Le imprese sono in fuga, la disoccupazione cresce, il decreto disoccupazione, che abusivamente Di Maio ha definito dignità, avrà effetti devastanti sull’economia reale. Già si prevede più del 50% dei contratti a termine non rinnovati. Nella migliore delle ipotesi sostituzione di persone, nella peggiore distruzione di posti di lavoro». Non fa sconti al governo giallo-verde il senatore Maurizio Gasparri (Fi), che attacca su tutti i fronti con immagini forti.

«Abbiamo dei nuovi Attila, soprattutto grillini – sottolinea – nelle stanze dei bottoni. È un governo-flagello che va abbattuto democraticamente al più presto. Abbiamo poi visto l’ignoranza e la tracotanza di alcuni atteggiamenti. Ministri che vengono nelle aule del Parlamento per offendere e non per giustificare le loro condotte e le loro frequentazioni. È un momento triste per la Repubblica, che presto passerà. Per il ritorno ad una politica propositiva e di qualità». Secondo Gasparri “Forza Italia deve respingere diktat di vario genere che provengano ora dall’uno, ora dall’altro degli interlocutori”.

«Alcune vicende hanno una valenza simbolica. Non siamo in campo per piegare la testa e per assecondare la sete di potere di chi sta usando malamente le opportunità che ha. La coesione e il futuro del centrodestra passano anche dalla nostra capacità di resistere e di proporre», conclude Gasparri.