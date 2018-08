Frosinone, uccide nel sonno i figli di 26 e 18 anni, poi si spara. Salva la moglie

di Redazione

***FLASH*** Dramma a Esperia, in provincia di Frosinone. Un settantenne, secondo le prime notizie trapelate, ha ucciso nel sonno i figli e poi si è tolto la vita. Una strage in famiglia, ancora ignote le cause. Gianni Paliotta, un ex ferroviere pensionato, ha sparato al figlio Mariano di 26 anni, laureato in materie scientifiche, e alla figlia Isabella di 18. Dopo aver fatto fuoco contro i due giovani, l’uomo si è suicidato. La moglie, al momento dell’omicidio-suicidio, era uscita per fare una passeggiata. A scoprire l’orrore è stata proprio la donna quando è rientrata in casa, un’abitazione del centro storico, in piazza Consalvo. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Pontecorvo.