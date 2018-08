Forza Italia: «La Lega non accoglierà i “traditori”, no ai cambi di casacca»

di Fulvio Carro

«Il vincolo di mandato per i parlamentari è uno dei punti del programma sottoscritto da tutti i partiti del centrodestra. Non credo che la Lega, dopo aver firmato quel programma e tuonato contro i cambi di casacca e i governi tenuti in piedi dai “traditori”, oggi infanghi la sua storia cercando transfughi». Così Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, in una intervista al Messaggero. «Quella che vedo – prosegue l’esponente azzurra – è una polemica posticcia. Salvini se la prende con Fi per non rispondere ai suoi elettori e all’opinione pubblica della pessima legge che stanno approvando, quel decreto Di Maio che danneggia il sistema economico e produttivo italiano».

«Per quanto ci riguarda il centrodestra resta l’unica prospettiva politica possibile. Sogniamo un centrodestra normale, capace di affermare i principi di legalità e sicurezza senza essere costretto ad avere la bava alla bocca o a soffiare sul fuoco della paura. Salvini fa bene a pretendere legalità e condivisione delle politiche di accoglienza in Europa, ma non ci sono “pacchie” né “crociere nel Mediterraneo”, è un fenomeno epocale che va gestito. Legalità e compassione non sono alternative», aggiunge Carfagna. Anche Antonio Tajani esclude una diaspora dei parlamentari azzurri e degli amministratori locali verso il Carroccio: «Segnalo che alla Camera siamo appena passati da 104 a 105 deputati, abbiamo 130 nuovi amministratori di Forza Italia, in provincia di Cremona molti sindaci e amministratori hanno preso la nostra tessera, non vedo questo presunto smottamento».