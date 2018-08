Flop della manifestazione “Io sto con i migranti”: si presentano in 19 (video)

di Davide Ventola

Speravano di ottenere un consenso decisamente più nutrito gli organizzatori della manifestazione “Io sto con i migranti”, che sta rimbalzando sulle bacheche Facebook dei militanti della sinistra estrema e cattocomunista. Ci hanno già provato in varie città italiane, a partire da Trento: ogni manifestanto porta un cartello con scritto il proprio nome seguito dallo slogan “io sto con i migranti”. Un gesto di solidarietà, nelle intenzioni dei manifestanti, contro ogni forma di razzismo palese o mascherato. Esplicitamente contro Salvini e contro il governo “cattivista” che non impedisce gli sbarchi dall’Africa.

Io sto con i migranti: la piazza vuota di Albenga

Purtroppo per gli organizzatori, complice il periodo agostano, durante il quale il tipico paladino dei migranti se la sta spassando in qualche resort esclusivo, nelle piazze dove si è tentato questo esperimento contro le politiche del governo, è stato un vero e proprio flop. L’ultimo desolante scenario in ordine di tempo, è stato rappresentato ad Albenga. Sabato mattina alle 11, si sono dati appuntamento gli attivisti per i diritti umani dei migranti della provincia di Savona. Dovevano manifestare simbolicamente nel centro storico di Albenga, nella piazza del comune, di fronte al Municipio e alla cattedrale San Michele. Alla conta finale, come documentato da questo video, si sono presentati in diciannove. Nella foto di gruppo qualcuno ha portato anche il cane, per superare la ventina, ma l’effetto è stato comunque desolante. La manifestazione anti-razzista è poi idealmente proseguita sui social network (facebook ed altri) dove i partecipanti sono accresciuti di numero: dalla villa al mare o dalla baita in montagna è molto più facile aderire contro il governo xenofobo e populista: basta un clic dal cellulare.