Flessioni sull’altare di una chiesa cattolica: artista multato fa ricorso (video)

di Redazione

Dovrà pagare 600 euro di multa l’artista tedesco che si è esibito in una serie di 26 flessioni per il rafforzamento degli addominali sull’altare di una chiesa cattolica a Saarbruecken, in Germania occidentale. Le immagini della prestazione artistico-atletica del 40enne Alexander Karle sono state usate per un video di 92 secondi su Youtube, dal titolo “Pressione ad esibirsi”. Secondo la giustizia tedesca si è trattato di turbativa del culto religioso e ingresso non autorizzato nella Basilica di San Giovanni Battista. Karle – che se l’è cavata con una multa tutto sommato modesta rispetto all’oltraggio perpetrato -ha annunciato che valuterà se far ricorso alla Corte costituzionale a tutela della sua libertà di espressione.