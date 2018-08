Fiuggi, tenta una evasione acrobatica dai domiciliari. Arrestato

di Redazione

La Squadra Volante del Commissariato di Fiuggi ha tratto in arresto un 32enne del posto che si era allontanato dalla propria abitazione, ove si trovava in regime di detenzione domiciliare, come disposto dall’Autorità Giudiziaria dopo che era stato condannato per il reato di furto. Gli agenti, all’atto dell’intervento, notavano il giovane intrattenersi con il vicino, nella proprietà di quest’ultimo. Constatavano che lo stesso aveva escogitato uno stratagemma, mediante il quale riusciva a raggiungere l’abitazione del vicino, violando gli obblighi della detenzione domiciliare, senza passare dalla porta principale della propria abitazione e senza essere visto rientrare all’atto di eventuali controlli. In particolare, il giovane, mediante una scala in alluminio utilizzata a modo di passerella e posizionata nella parte retrostante della propria casa, riusciva a raggiungere comodamente il balcone dell’appartamento del vicino, dal quale avrebbe potuto allontanarsi ulteriormente. All’atto del controllo, nella serata di mercoledì, vistosi scoperto nel suo sotterfugio, il giovane aggrediva gli operatori di polizia che, malgrado la colluttazione che ne seguiva, riuscivano a trarlo in arresto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del processo per direttissima. L’attività, che ha portato all’arresto del giovane, si inquadra nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio predisposti in occasione della stagione estiva.