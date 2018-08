Fico: “I migranti devono poter sbarcare in Italia”. E il Pd tifa per lui

di Carlo Marini

Tanto per cambiare, quando si parla di migranti, Roberto Fico tiene sempre la barra a sinistra. «La giusta contrattazione con i Paesi dell’Unione europea – scrive il presidente della Camera su Twitter – può continuare senza alcun problema, adesso però le 177 persone – tra cui alcuni minori non accompagnati – devono poter sbarcare. Non possono essere più trattenute a bordo, poi si procederà alla loro ricollocazione nella Ue».

Sui migranti Pd e Fico in perfetta sintonia

Una presa di posizione che trova una sponda nel Pd. I dem chiedono a questo punto a Fico di esercitare una moral suasion sul capo del Viminale. «Faccia una cosa presidente Fico: telefoni al ministro degli Interni Salvini e faccia in modo di fare sbarcare quelle persone altrimenti è il suo solito intervento inutile e ipocrita. Non basta un tweet al mese per salvarsi faccia e coscienza», dice Alessia Morani. Alla parlamentare dem fa eco la collega Anna Ascani, che chiama in causa anche il vicepremier Luigi Di Maio: «Che dici Roberto, fai una telefonata al tuo amico @luigidimaio che poi avvisa @matteosalvinimi oppure preferisci continuare coi tweet? No perché quelle 177 persone non è che non vogliano sbarcare. È che gli amici tuoi, del tuo governo, non le fanno sbarcare. Ipocrita». Dello stesso tenore anche il post di Andrea Rossi: «Presidente dopo il tweet, personalmente condivisibile, una cortese e garbata telefonata al ministro #Salvini potrebbe essere utile».

Migranti a bordo della Diciotti: la Ue indugia

Chi traccheggia ancora è invece Bruxelles. Per la Commissione Europea è «un imperativo umanitario» trovare una «rapida soluzione» alla vicenda della nave Diciotti, bloccata al porto di Catania, «per permettere di sbarcare alle persone che si trovano a bordo». Così la portavoce della commissione Tove Ernest, ribadendo che da domenica scorsa, su richiesta delle autorità italiane, «siamo contattando stati membri per provvedere al coordinamento, al sostegno ed anche dare il nostro contributo ad una rapida soluzione a questa soluzione». «Questo lavoro è ancora in corso», ha aggiunto la portavoce facendo intende che non si sono ancora offerti Paesi della Ue per accogliere parte dei 177 rifugiati a bordo della nave della Guardia Costiera italiana. «Stiamo parlando di persone, oltre 170 persone, e la priorità di tutti dovrebbe essere naturalmente che queste persone ricevano l’assistenza di cui hanno bisogno», ha concluso la portavoce.