Fico di nuovo in versione Boldrini: «Sui migranti Salvini sta sbagliando»

di Fulvio Carro

Riecco Roberto Fico, il kompagno a cinquestelle. Puntualizza, prende le distanze, scalpita, scalcia. L’azione di Salvini proprio non gli piace. Del resto ha dimostrato più volte di avere idee simili a quelle della Boldrini, specie sull’immigrazione. Allora esce allo scoperto, mettendo in difficoltà anche Luigi di Maio. Avverte che il M5S non correrà insieme al Carroccio alle prossime europee. E ancora, la linea sui migranti non è la stessa tratteggiata da Salvini. In un’intervista a la Repubblica, il presidente della Camera chiarisce che il Movimento e il Carroccio sono due entità diverse. «La Lega conosce la nostra storia, noi la loro. Siamo forze politiche ben distinte e alternative», sottolinea la terza carica dello Stato. Fatta questa premessa, l’esponente pentastellato coglie l’occasione per mettere in chiaro che la linea sui migranti resta diversa da quella di Matteo Salvini: servono vie legali per farli lavorare.

«C’è da parte del governo e delle forze politiche la consapevolezza che queste situazioni – dice Fico dopo la morte dei braccianti nel foggiano – vanno affrontate in modo strutturale, perché le condizioni disumane in cui vivono queste persone non sono degne di un Paese civile». Quanto alla legge sul caporalato, che Salvini e Conte hanno detto di voler rivedere, Fico spiega che «può essere rafforzata e migliorata, ma il principio deve essere quello di combattere lo sfruttamento». Il presidente della Camera si dice inoltre contrario alla Tav: «Quella contro la Torino-Lione è una lotta cui ho partecipato dal 2005. C’è stato un grande lavoro con il movimento No Tav, è una battaglia che non si può dimenticare».