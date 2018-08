Feltri “tritura” Scanzi che gli ha dato dell’ubriacone: replica micidiale

di Federica Argento

Botta e risposta a distanza tra Vittorio Feltri e Andrea Scanzi. Che a quest’ultimo Feltri e Libero non vadano a genio è cosa nota. Basta seguire gli interventi nei talk-show dell’editorialista del Fatto per ricavarne tutta la supponenza di chi ha la verità in tasca rispetto a colleghi da lui non stimati. Feltri è tra questi, ma non solo lui. Tutto ha inizio da un articolo pubblicato appunto lo scorso 31 luglio su Il Fatto Quotidiano in cui Scanzi ha definito Feltri un «eterno borbottone» che «guarda al mondo con lo schifo atavico di chi – se solo potesse – ammazzerebbe tutti. Va in tivù – scrive Scanzi a proposito di Feltri – anche se non ci vorrebbe andare». Poi va oltre e dà dell’ubriacone a Feltri. «Appare nei talkshow con la faccia di uno che ha appena bevuto sette whisky e gli girano parecchio le p… che qualche str… non gli abbia lasciato bere in santa pace l’ottavo shottino. Insomma, com spesso capita a chi viene ritenuto geniale, Scanzi scende di livello andando sul personale, ritenendo che ua penna come la sua possa dire e scrivere di tutto. E offendere.

Feltri: «Meglio bersi un whisky che bersi il cervello come fai tu»

Feltri, caratterino per nulla facile, non gliela fa passare liscia e la replica non si fa attendere. Arriva via Twitter. «Caro Scanzi – scrive Feltri – non avevi bisogno di scrivere un articolo volgare su di me per dimostrare di essere un coglioncino. È noto a tutti da tempo che lo sei. «Sappi – conclude – che è meglio bersi un whisky che bersi il cervello come fai tu».