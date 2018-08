FdI: presentati due disegni di legge su flat tax e fatturazione elettronica

di Redazione

«Come in campagna elettorale, il nostro slogan è più assumi, meno paghi. Mentre il governo grillo-leghista continua ad alimentare una burocrazia asfissiante e una tassazione bulimica, Fratelli d’Italia conferma di essere il movimento di riferimento di chi produce. Il Decreto dignità è lontanissimo dalle reali esigenze delle imprese. Non si può creare lavoro con un provvedimento scritto da chi non ha mai parlato con un imprenditore: vanno liberate le forze produttive e le aziende da burocrazia e tasse, mentre il Dl Dignità va esattamente nella direzione opposta». È quanto ha dichiarato Luca Ciriani, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, durante la conferenza stampa di presentazione delle proposte di legge alternative al Dl Dignità, a cui hanno partecipato il presidente Giorgia Meloni e il senatore Andrea de Bertoldi, segretario della Commissione Finanze. «Con il decreto dignità – ha spiegato Andrea de Bertoldi – si creeranno inutili complicazioni alle imprese, in uno schema fallimentare che ha messo contro datore di lavoro e lavoratore. Fratelli d’Italia è il partito della concretezza, che ha ascoltato attentamente il tessuto economico della Nazione. Abbiamo depositato, sia al Senato che alla Camera, un pacchetto di proposte di legge, alternative al decreto, per rilanciare l’economia italiana: la prima, sulla tassa piatta sui redditi incrementali; la seconda, sulla gradualità e la premialità nell’applicazione della fatturazione elettronica».

Nello specifico il primo disegno di legge prevede l’estensione della no tax area fino ai 12 mila euro, con immediata applicazione al 15% sul reddito incrementale. Chiunque percepisca un reddito maggiore rispetto all’anno precedente dovrà essere tassato in maniera minore. La seconda proposta di legge tutelerà le piccole e medie imprese dall’enorme mole di adempimenti necessaria al funzionamento della fatturazione elettronica, in un’ottica di gradualità e premialità: dal primo gennaio 2019 per le imprese quotate e con oltre 250 dipendenti, dal primo gennaio 2020 per chi ha più di 50 dipendenti, dal 2021 per chi ha più di 10 lavoratori, dal 2022 per tutti gli altri soggetti. Chi avrà la capacità di mettersi immediatamente in regola godrà di incentivi fiscali.