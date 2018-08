“Fascisti di m…, fascisti di m…”. Immigrati insultano il governo in video

di Domenico Bruni

Salvini ancora sotto tiro. Un certo signor Lamin Ceesay, immigrato speriamo regolare in Italia, che vive a Salerno, ha diffuso un video in cui con due suoi amici, anch’essi immigrati, fa finta di tornare in pedalò in Africa, “così Salvini è contento”. Sarebbe anche una trovata spiritosa, se non fosse che a un certo punto i tre iniziano a cantare “fascisti di merda, fascisti di merda”, insultando così oltre Salvini, anche la storia dell’Italia. Non sappiamo da quale Paese africano vengano i tre, forse dal Gambia (che è una repubblica islamica dove in passato sono avvenuti sanguinosi colpi di Stato, ndr), ma siamo sicurissimi che in Italia durante il fascismo ci fosse molta più libertà che nei loro Paesi oggi. Salvini ha vinto le elezioni, moltissimi italiani approvano questo governo e la politica anti-clandestini, per cui se non vi piace proseguite col pedalò sino in Africa, nessuno si dispiacerà, a patto che paghiate il noleggio. A proposito, come siete arrivati in Italia?

Ecco il testo pubblicato su Facebook da questo Lamin Ceesay: “ATTENZIONE A QUESTO VIDEO NON ASCOLTARLO SE, SEI UN FAN DEL MIO AMICHETTO MATTEUCCIO🛑⛔⭕ Matteuccio noi ti accontentiamo e torniamo nel nostro paese. Visto che non ci vuoi qua e così io ho deciso con questi miei negri per tornare a casa…. Anche perché tanta gente ti dice di metterci su un gommone bucato…. Io dico che non c’è bisogno stiamo tornando a casa volontieri. Per cui nu bac amichetto Matteuccio😘 Ps: se vuoi venire in vacanza in Africa sono sicuro che la mia famiglia piacerebbe di conoscerti 😉

(Foto dalla pagina FB di Lamin Ceesay)