“Famose der male”: nel Pd scoppia la lite su Macron a suon di insulti e di tweet

di Riccardo Arbusti

Aveva cominciato Valter Veltroni, dilungandosi sulle sorti della sinistra e del Pd e aprendo di fatto il dibattito congressuale (o meglio scrivendo l’ennesima puntata del dibattito interno al Pd). Oggi un’intervista a Nicola Zingaretti su Repubblica (stesso quotidiano che aveva ospitato l’intervento di Veltroni) accende un’altra miccia.

Che ha detto Zingaretti di tanto divisivo? In sintesi ha spiegato che secondo lui se il Pd vuole recuperare consensi non può opporsi a sovranisti e populisti utilizzando la “ricetta Macron”, il quale rappresenta i piani alti della società francese. In pratica occorre riconnettersi con il ceto dei lavoratori senza più flirtare con le élites. Parola d’ordine: basta con Macron. “Le forze progressiste – dice Zingaretti – devono ritrovare tra di loro una ampia sintonia. La Ue si è piegata troppo agli interessi della Germania, alla politica di austerità, ai bassi interessi sui titoli tedeschi, all’assillo sull’inflazione che alla fine ha determinato una deflazione. Sono peggiorate le vite di una parte grande di europei. L’Europa su questo deve scegliere un indirizzo chiaro. E’ questo il senso delle prossime elezioni. Ciò non esclude una alleanza politica con Macron, anzi, in una parte lunga di questa legislatura europea noi abbiamo governato d’intesa con i popolari. Sulla difesa dell’Europa con Macron ci sono punti maggiori di contatto. Escludo invece di fare come Macron. La nostra storia e il nostro futuro non si può infilare dentro a quel modello elitario, repubblicano ma rappresentativo dei piani alti della società francese. Ricordo che Macron al primo turno ha presto il 24% con un esiguo consenso tra i lavoratori e i ceti popolari”.

L’intervista è stata letta anche nel Pd ed è partito subito il contrattaccoalla linea anti-Ue suggerita da Zingaretti. A dare fuoco alle polveri ci ha pensato Roberto Giachetti, lanciando l’hashtag #famosedermale: “Lanciare la propria candidatura alla guida del PD attaccando Macron, che al momento è tra i pochi argini ai nazionalismi, Italia compresa, mi sembra una cosa geniale. # famosedermale“, ha scritto Giachetti su twitter. Seguito a ruota da Alessia Morani: “Attacca #Macron prima delle elezioni Europee. Attacca #Renzi prima del Congresso #Pd. Apre al #M5s subito. Raffinata strategia quella di #Zingaretti: per la serie continuiamo a farci del male”.

Alcuni approvano, altri parlano di masochismo per le continue liti nel Pd finché, sempre via social, non fa irruzione Giuliano Ferrara con un tweet ancora più velenoso: “È ufficiale: Zingaretti è un co….ne”.