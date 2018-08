Erdogan agli Usa: «Non potete sparare alle spalle un vostro alleato»

di Fabio Marinangeli

Il leader turco Recep Tayyip Erdogan non risparmia critiche al presidente americano Donald Trump che ha annunciato che verranno raddoppiati i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio dalla Turchia. «Non potete dire Ho fatto. Che siate un presidente o qualsiasi cosa siate. Non potete andare a dormire la sera, svegliarvi al mattino e dire Ho imposto queste tariffe», ha affermato Erdogan, citato dall’agenzia di stampa Dpa durante il suo intervento alla Conferenza degli ambasciatori ad Ankara. Venerdì, nel mezzo della crisi della lira turca, Trump definiva «non buoni» i rapporti con la Turchia e su Twitter annunciava: «Ho appena autorizzato che vengano raddoppiati i dazi su acciaio e alluminio in relazione alla Turchia». «Da un lato siete un partner strategico, dall’altro sparate sui piedi del vostro alleato – ha continuato stamani Erdogan –



Lavorate insieme al vostro partner strategico in ambito Nato e poi cercate di sparare alle spalle…

