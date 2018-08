Enrico Ruggeri sta male, sospende il tour e scrive: «Sono preoccupato»

di Massimo Baiocchi

Enrico Ruggeri con un messaggio su Facebook ha annunciato un momentaneo stop al tour per motivi di salute dopo il concerto a Marotta, in provincia di Pesaro e Urbino. L’artista ha scritto: «Stringendo i denti sono riuscito a portare a termine il concerto di Marotta. Adesso non mi è più possibile proseguire. Motivi di salute mi impediscono di essere a Montalto Uffugo. Spero di recuperare al più presto. Vi abbraccio, dispiaciuto e preoccupato».Il cantautore avrebbe in programma altre 13 date in giro per l’Italia fino alla fine di settembre, divise tra il suo “Summer Tour 2018”, quelle in “Acustic Trio” e i concerti con i Decibel. Mentre lo stop arriva per non precisati motivi di salute, al momento non è chiaro se Enrico Ruggeri salterà solo una parte degli spettacoli o tutti quelli già fissati. Tanti i messaggi di incoraggiamento dei fan: «Enrico, purtroppo sono cose che succedono. Non sappiamo bene cosa tu abbia ma capiamo benissimo cosa stai passando e il grande sforzo che hai dovuto fare a Marotta, a mio parere un concerto fantastico nonostante il tuo problema. Riprenditi presto e curati. Ti sono vicino, non mollarfe, noi siamo qui ad aspettarti», scrive Giovanni. Il messaggio di Milena: «Noi saremo sempre pronti a correre sotto al palco quando le cose andranno meglio».