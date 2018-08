Edda Ella – Roma

di Redazione

Edda Ella

Piazza Bologna, 27/28 – 00196 Roma

Tel. 06/44238960

Sito Internet: no

Tipologia: gastronomia con cucina

Prezzo: cup da 6 a 9€, hot Dol 5€, maritozzi dolci 2,50/3€

Giorno di chiusura: Domenica

OFFERTA

Aperto da poco più di un anno, Edda Ella è un progetto che vede due locali adiacenti, ma non comunicanti, promuovere il territorio laziale, grazie anche alla collaborazione con Vincenzo Mancino di Pro Loco Dol. I prodotti, infatti, così come i piatti cucinati sono esclusivamente regionali e il binomio bottega + cucina permette di assaggiarli sul posto oppure altrove, anche per strada mentre si passeggia. Questo grazie ai contenitori monouso e alle comode cup disponibili in due fasce di prezzo – medio 6€, grande 9€. Per la nostra pausa abbiamo assaggiato un gustoso hot Dol con wurstel di maiale nero reatino, servito in un maritozzo salato con maionese al curry, cipolla caramellata e crauti. Tra i piatti cucinati, invece, abbiamo scelto le mini polpette al sugo – morbide e saporite – e il baccalà alla romana con cipolla caramellata, uvetta e pinoli, dal gusto ben equilibrato. In chiusura un piccolo maritozzo con farina integrale (poco soffice l’impasto) farcito di ricotta, mosto d’uva e scaglie di cioccolato. Per chi ha voglia di passeggiare e mangiare allo stesso tempo, ci sono le tasche da riempire con le pietanze calde del giorno oppure con una bella selezione di salumi e formaggi disponibili in bottega, mentre da bere ci sono birre artigianali, bibite analcoliche e vini al calice.



AMBIENTE

Piccolo e stretto, con il bancone sulla sinistra entrando e due o tre tavoli/mensola a cui sedersi se si ha voglia di sostare. L’altro locale ha il bancone posto in fondo e scaffali tutt’intorno con sopra esposti i prodotti in vendita.

SERVIZIO

Cortese e asciutto nei modi.



Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –