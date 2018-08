È la dipendenza da alcol la vera emergenza tra i giovani: la ricerca

di Alessandro Bovicelli

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Caro direttore, Non si tratta di una bravata senza conseguenze ma il binge drinking cioè l’assunzione smodata di alcol anche solo il fine settimana può portare ad una dipendenza e creare gravi conseguenze. Questa è la conclusione a cui sono arrivati dei ricercatori italiani pubblicando il loro lavoro su una rivista internazionale. Sono stati presi in esame 2704 giovani di età compresa tra i 13 e i 20 anni. Di questi l’80% beveva alcolici e il 40% aveva fatto binge drinking mentre il 6, 1 % dichiarava di essere dipendente dall’alcol.

Anche se ci si limita a bere il sabato sera più ci si “abbuffa” di drink in modo veloce più il disturbo da abuso e dipendenza sono frequenti. Inoltre va sottolineato come dovremo presto confrontarci sempre di più con una serie di patologie alcol correlate che possono se non direttamente ma indirettamente portare alla morte perché avvengono molti incidenti stradali e fenomeni di violenza. Una vera e propria emergenza quindi.