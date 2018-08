E il compagno Lerner fece autocritica. Nella migliore tradizione stalinista

di Desiree Ragazzi

Gad Lerner fa autocritica. Come si faceva una volta tra veri compagni. E dice che è amico di De Benedetti, quindi non si può fare affidamento su di lui. Intervistato dal Fatto Quotidiano – che gli fa notare il rapporto distorto tra sinistra e tessuto imprenditoriale – Lerner commenta: «La subalternità del centrosinistra al capitalismo non è certo nuova, semmai ha inizio negli anni ’90, quando i post-comunisti potevano ambire al governo nazionale e in loro si è determinata un’ansia da legittimazione: non mangiamo i bambini, sappiamo stare composti a tavola, garantiremo i vostri interessi».

Proprio quei fischi contro il piddino Martina ai funerali di Genova hanno dimostrato la rottura totale tra la sinistra e “le classi meno agiate”, come le definisce Lerner, ormai rassegnato verso l’auto-eliminazione: «Dietro alla tragica condizione di isolamento del Pd c’è il tradimento dei vertici, la corruzione di un gruppo dirigente imborghesito, i rapporti di confidenza tenuti col capitalismo senza mai avere il coraggio di combatterne i vizi». E poi aggiunge: «Reputo la mia biografia compromessa. Io da giornalista mi sono occupato a lungo dei lavoratori e dei loro diritti perché ritenevo giusto farlo. Ma sono un borghese benestante, un “radical chic”, l’amico di Carlo De Benedetti. Sono tutte cose vere. Per questo la nuova classe dirigente del centrosinistra non partirà certo da quelli come me. Sarà una lunga traversata nel deserto, faranno la loro parte sindacalisti, militanti della cooperazione, del volontariato sociale, ma non gli stessi che volevano essere uomini di fiducia dei grandi capitalisti e allo stesso tempo riferimento del popolo di sinistra».

Critica quindi il Pd e, dando una stoccata all’ex premier dem, aggiunge: «Al di là della volontà dei singoli, ci sono dati oggettivi – dalla grande depressione della stampa alla crisi senza soluzione del Pd – che volenti o nolenti renderanno inevitabile un ricambio. A differenza di quanto continua a dire Matteo Renzi, mi sembra inverosimile che in pochi mesi il governo Conte sbatta e torni alla grande il centrosinistra. Anzi, in quel caso sarebbe più facile un rafforzamento della destra». In chiusura dell’intervista deplora «l’eccesso di zelo» con cui i media hanno protetto la famiglia Benetton all’indomani della tragedia di Genova, secondo Lerner, la conferma di «un riflesso automatico a difesa dei grandi imprenditori. Durante il mio lavoro ho stabilito amicizie e relazioni con alcuni di questi “intoccabili”, ma questo non mi impedisce di riconoscere la totale assenza di spirito di indagine di questi giorni».