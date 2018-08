Due immigrati contro la polizia, morsi e violenza. Per loro niente galera

di Massimo Baiocchi

Nuova aggressione di stranieri agli agenti della polizia. Con la beffa finale: non sono finiti in cella. Il tutto è accaduto a Biella. Come riporta La Stampa i protagonisti dell’episodio di violenza sono due immigrati: un 21enne di origine marocchina e un richiedente asilo pakistano di 25 anni. Hanno aggredito quattro poliziotti e sono stati processati per direttissima. Su di loro le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni gravissime, minacce, porto abusivo di oggetti atti a offendere. I due giovani sono stati condannati (con patteggiamento) rispettivamente a un anno e quattro mesi e a un anno e due mesi. Subito dopo, sono stati rilasciati. E ora sono liberi.

I fatti. I due immigrati erano ubriachi. Un domenicano li ha affrontati per difendere la propria fidanzata e ne è nata una rissa. Il marocchino gli ha lanciato contro una bottiglia di vetro, colpendolo di striscio. Subito dopo è arrivata la polizia. Una pattuglia ha cercato di fermare i due ubriachi mentre una seconda volante, una pattuglia della Finanza e la polizia stradale li hanno accerchiati. I due aggressori, nel momento in cui si sono trovati di fronte gli agenti, non hanno desistito. Il richiedente asilo, scrive ancora La Stampa.ha reagito con «inaudita violenza» e ha pure morso uno degli agenti di polizia. Poi, ammanettato in auto, ha sfogato la sua rabbia contro la volante, distruggendone a calci il finestrino posteriore.