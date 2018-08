Due donne aggredite a Torino da un immigrato nudo. Ma il centralino del 112…

di Milena De Sanctis

Aggredite da un immigrato nudo in pieno centro di Torino. Le due donne, una 44enne di Cuneo e una 43enne di Bari residente a Torino, hanno urlato e chiesto aiuto. Hanno telefonato al 112 ma non è arrivato nessuno. Secondo quanto riporta la Stampa, le due donne stavano tornando a piedi a casa percorrendo via San Massimo. All’improvviso sono state avvicinate da un uomo che si è denudato davanti a loro. A questo punto una delle due ha contattato il 112 e tra le urla ha raccontato di essere stata aggredita. Ma secondo il loro racconto, l’operatore ha posto una serie di domande che poi avrebbero portato alla chiusura della telefonata. L’intervento della volante non è scattato.

Aggredite da un immigrato nudo, la segnalazione

Come riporta poi il Giornale, le forze dell’ordine non sono intervenute perché non è stata inoltrata la richiesta da parte del centralino del 112. Non è il primo caso. I sindacati di polizia e dei vigili del fuoco hanno segnalato parecchi episodi in cui venivano segnalati diversi disservizi. Da gennaio le telefonate al 112 sono state circa sei milioni. Una su due, come sottolinenano i delegati sindacali, non viene poi girata ai soccorritori o alle forze dell’ordine. Evidentemente nella catena delle segnalazioni c’è qualcosa che non va e spesso un ritardo può mettere a rischio la vita di chi digita il 112.