Dramma a Venezia, scontro tra un motoscafo e un barchino: morti 2 pescatori

di Angelica Orlandi

Dramma sulla laguna di Venezia. Due pescatori sono morti a seguito di uno scontro fra imbarcazioni poco prima di mezzanotte a Sant’Andrea San Nicoletto Lido. Le due vittime erano a bordo di un barchino, in quel momento fermo, quando sono state travolti da un motoscafo con 4 persone a bordo, che sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale ma non sono in pericolo di vita. Non sono in gravi condizioni. Sul posto è intervenuta la Capitaneria di Porto, oltre alla Polizia e ai Vigili del Fuoco con due imbarcazioni e il nucleo sommozzatori di Vicenza. A seguito dell’incidente uno dei due pescatori, un uomo di circa 60 anni, era stato portato in ospedale, dove è deceduto poco dopo, mentre il corpo della seconda persona deceduta è stato trovato in acqua privo di vita e recuperato dai soccorritori.