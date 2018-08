Diego Dalla Palma: «Hanno svaligiato la mia casa. È uno scempio» (video)

di Mia Fenice

Un furto dopo l’altro nelle case dei vip. Prima Alessandro Gasmann, poi Andrea Boccelli e anche Adriano Celentano quest’anno preso di mira per ben tre volte. L’ultimo in ordine di tempo è Diego Dalla Palma. I ladri hanno assaltato per un bottino di almeno 50mila euro la villa del truccatore, scrittore, imprenditore e personaggio televisivo originario di Enego, considerato uno dei più grandi truccatori a livello mondiale. A scoprire l’assalto alla villa con lo sfondamento di una vetrata è stato lo stesso Dalla Palma che attorno all’una è rientrato a casa dopo una cena con amici a Vicenza. I ladri hanno rubato anche il suo personal computer che poi si è sfogato sul Facebook. «La vita riserva sempre nuove sorprese e questa non me l’aspettavo, ma tant’è… Non so cosa dire, la violazione della propria casa è uno scempio». E poi ancora: «Sono convinto che non lo stiano facendo, ma se per caso mi stanno sentendo – aggiunge senza lasciarsi andare alla rabbia – vorrei capire perché portare via documenti di lavoro, frutto di impegno mio e di professionisti, oltre agli oggetti che hanno un’importanza relativa. È un momento difficile, ma passerà anche questo».