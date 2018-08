Diciotti, Salvini: «I bambini possono sbarcare». Conte: «L’Europa dov’è?»

di Redazione

Via libera allo sbarco dei 29 minori a bordo della nave Diciotti, che è ferma nel porto di Catania con 177 migranti a bordo. «Sulla nave Diciotti ci sono 29 bambini? Loro scendano, faccio un passo oltre», ha detto il ministro Matteo Salvini in diretta su Facebook. E a Fico: «Tu fai il presidente della Camera, io il ministro dell’Interno di un governo che ha un programma ben preciso». La nave Diciotti ha fatto rifornimento di beni di prima necessità, ma non ha il permesso di far sbarcare i profughi, per la maggior parte di nazionalità eritrea. Dalla Procura dei minori di Catania lettera ai ministeri competenti. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha scritto un post su Facebook: «Le Istituzioni europee, che pure su mia sollecitazione avevano accolto l’idea di una cabina di regia utile a gestire le emergenze degli sbarchi, cosa aspettano a intervenire per operare la redistribuzione dei migranti che sono a bordo della nave italiana Diciotti, ancorata nel porto di Catania?. Ancora una volta – aggiunge il premier – l’Italia sta mostrando il suo volto umanitario, ma il prezzo non può essere rimanere abbandonata a se stessa. Adesso attendiamo una risposta forte e chiara da parte delle Istituzioni europee e una risposta adeguata dagli altri Paesi europei. Se non fossimo intervenuti – sottolinea poi Conte – molte persone sarebbero morte, come dimostra il ritrovamento, poche ore dopo, dai resti del gommone affondato».