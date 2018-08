Diciotti, il pm anti-Salvini vuole il nome di tutti i migranti: sono “persone offese”

di Redazione

Va avanti il lavoro del pm Luigi Patronaggio che ha indagato il ministro Matteo Salvini e il capo di gabinetto del Viminale Matteo Piantedosi per sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio. L’ultima notizia che arriva dalla Procura è questa: il pm vuole sapere i nomi di tutti i migranti che erano a bordo della nave Diciotti e che a suo avviso sarebbero state vittime dei reati contestati a Matteo Salvini.

Identificate tutte le “parti offese” sarà data loro comunicazione dell’avvio del procedimento contro il titolare del Viminale che aveva vietato lo sbarco. Gli interessati potranno presentare memorie al collegio del tribunale dei ministri o chiedere di essere ascoltati.

Fino a questo momento le persone offese non sono ancora rappresentate né legalmente né difese. A questo punto slitterà, con ogni probabilità, alla prossima settimana, la trasmissione degli atti a Palermo. Intanto, il Procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, attende dai colleghi di Catania i nomi dei tutori nominati per 23 minori non accompagnati che si trovavano a bordo della nave Diciotti.

Sarà poi la Procura di Palermo, dopo avere ricevuto gli atti dal Procuratore Patronaggio, a inviare gli atti al Tribunale dei ministri, che è la sezione specializzata del tribunale ordinario competente per i reati commessi dal presidente del Consiglio e dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni.